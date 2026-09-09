Candela Bocchio compitió en los Strongfit Games Argentina 2026

Candela Bocchio fue una de las protagonistas de la 3° edición de los Strongfit Games que tuvo su definición en el Live Arena de Tortuguitas.

Bocchio que sumó su primera experiencia en el certamen nacional, tuvo su participación en la categoría Élite RX y logró sumar 150 puntos que le valieron el 18° puesto de la clasificación reservada para las mejores atletas del país.

Los Strongfit Games Argentina reunieron atletas en las categorías Elite-RX, Advanced-Scaled, Rookie-Amateur y Master, tanto en las divisiones masculinas como femeninas y otorgaron clasificaciones a la Copa Sur.