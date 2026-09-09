Olavarría recibe $28 millones para los Juegos Bonaerenses

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinó $2.125 millones a los municipios en concepto de apoyo económico para solventar los gastos correspondientes a la Etapa Regional de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026.

La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof y contempla aportes no reintegrables para los municipios incluidos en el Anexo de la medida. Los recursos serán ejecutados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y transferidos directamente a las comunas.

Según lo comunicado por los organismos oficiales, Olavarría recibió $28.175.950, mientras fueron depositados en las arcas de ciudades vecina, como Tandil, $27.488.000; para 25 de Mayo correspondieron $26.694.350, a 9 de Julio $26.616.900, Ayacucho $25.585.800 y Necochea $23.851.850.

Del total asignado, $1.722,5 millones corresponden al componente de Deportes, $256,8 millones a Cultura y $145,8 millones a Adultos. En conjunto, los tres conceptos alcanzan los $2.125.163.640 previstos para esta etapa de la competencia.

La asistencia económica tiene como objetivo que los municipios puedan afrontar los gastos que demande el desarrollo de la instancia regional de los Juegos Bonaerenses, uno de los principales programas deportivos y culturales de la Provincia.

De acuerdo con el detalle oficial, Patagones será el municipio que recibirá el mayor aporte, con $37.134.950, seguido por Pehuajó, con $36.869.050, y General Arenales, con $30.607.600.

En el otro extremo, los aportes más bajos entre los municipios que figuran con asignación son para Ituzaingó, con $4.494.500; José C. Paz, con $5.647.500; San Isidro, con $6.320.365; General Lavalle, con $6.479.550. La planilla también registra a Villarino con $0.

Los municipios beneficiarios deberán rendir posteriormente los fondos recibidos ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con las normas vigentes para este tipo de aportes. (Fuente: Agencia DIB)