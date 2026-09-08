Concejales presentaron un proyecto ante los despidos en Galasur



Concejales de Fuerza Patria presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante para acompañar a las familias afectadas por los despidos en cantera Galasur, reclamar la reactivación de la obra pública y la cancelación de una deuda millonaria que el gobierno nacional mantiene con la empresa.



“Los 19 despidos producidos en la empresa minera Galasur S.A. de Sierra Chica no son un hecho aislado ni una decisión empresarial desconectada de la realidad. Se trata de una consecuencia directa del ajuste impulsado por el Gobierno Nacional, que paralizó la obra pública, frenó la inversión en infraestructura y dejó a Olavarría, ciudad minera por excelencia, sin uno de los principales motores de su economía” sostuvo el bloque.



En este sentido, “desde nuestro bloque presentamos un proyecto de comunicación para que el Concejo Deliberante exprese su rechazo a los despidos, acompañe a los trabajadores y sus familias”.



“Asimismo, reclamamos al Gobierno Nacional que reactive las obras públicas y regularice la deuda de más de 1.800 millones de pesos que mantiene con Galasur por trabajos vinculados al sistema ferroviario y vial” añadieron los ediles.



Desde el bloque cuestionaron además que la empresa aplique el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para pagar solamente el 50% de las indemnizaciones: “resulta inadmisible que sean los trabajadores quienes terminen pagando las consecuencias de decisiones económicas tomadas por el Gobierno Nacional” consideraron al respecto.



Por eso, pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia para que garantice el pleno cumplimiento de los derechos laborales, agote todas las instancias de conciliación y evite que continúe destruyéndose empleo en una actividad estratégica para nuestra ciudad.



También solicitaron “la urgente reactivación de la Comisión de Trabajo y Empleo del HCD presidida por el bloque La Libertad Avanza”.



“Olavarría nació y creció alrededor de la minería. Cuando se paraliza la obra pública se apagan canteras, se cierran turnos, caen las ventas del comercio local y cientos de familias ven amenazado su futuro. Defender cada puesto de trabajo es defender el presente y el futuro de nuestra comunidad” concluyeron.

