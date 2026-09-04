Agredieron físicamente a un chofer del transporte interurbano



En la tarde de este jueves, un chofer de la empresa “Las Sierras” a cargo del transporte interurbano fue agredido físicamente por un pasajero durante el recorrido a Hinojo.



Ocurrió durante el servicio de la hora 19. Según relató una pasajera que fue testigo de lo sucedido, un hombre subió al colectivo y, al momento de realizar el pago, manifestó que no tenía saldo suficiente. Ante la imposibilidad de abonar el boleto, el chofer detuvo la marcha y solicitó que descendiera. Sin embargo, el pasajero se negó a bajar y terminó agrediéndolo con golpes de puño.



“Fue una situación muy lamentable que generó preocupación y tensión entre los pasajeros, quienes intervinieron para detener la agresión y lograron sacar al hombre del colectivo” manifestó la mujer.



“Fue una escena triste, desagradable y angustiante para todos los que viajaban. Más allá de las circunstancias que hayan originado el conflicto, nada justifica la violencia ni una agresión física, mucho menos contra un trabajador que simplemente estaba cumpliendo con su tarea” añadió.



Tras el lamentable episodio, la UTA (Unión Tranviarios Automotor) emitió un comunicado para repudiar lo sucedido.



El escrito, que lleva la firma del delegado regional Sebastián Altamiranda y el delegado de Las Sierras Jorge Padín, expresa: “A raíz de una agresión física sufrida a un compañero de la línea 514, en el servicio de las 19 hs., en la ciudad de Olavarría, desde nuestro sindicato repudiamos enérgicamente todo acto de violencia”.



“No permitiremos ningún tipo de agresión hacia nuestros trabajadores. De repetirse esta situación, nos veremos obligados a tomar las medidas necesarias en resguardo de la integridad física de nuestros compañeros” concluye.



La denuncia fue radicada a la Comisaría Primera.