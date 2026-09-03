Básquet Local: en el De la Vega, Racing estiró su racha

El certamen organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División jugó su tercer duelo de la 15° fecha en el De la Vega con victoria para Racing de La Madrid.

Racing venció 72 a 66 a Ferro en el De la Vega en la noche del jueves y sumó su tercer triunfo seguido. Martín Schvemer con 25 puntos fue el goleador de la noche.

El elenco lamatritense dominó tres de los cuatro periodos en el recinto “Carbonero” y con goleo repartido logró estirar su buen presente en la competencia olavarriense.

La fecha se cerrará el venidero domingo desde las 21:00 cuando Pueblo Nuevo reciba a Deportivo Argentino.

Síntesis Ferro – Racing (L):

Estadio: De la Vega

Árbitros:

Ferro (66): Boado (3), Gómez González (5), Schvemer (25), Alveza (12), Schwab (19) -FI- Arramón (0), Armanazqui (0), Alonso (2), Pinini (0). DT- Lucas Laborde

Racing (72): Catriel Maza (12), Barragán Aisaguer, B. (13), Malianni (14), Barragán Aisaguer, J. (5), Montero (21), Suárez (2), Simón (0), Zurita (5), Romagnoli (0). Dt- Axel Farías

Parciales: 13 – 18; 29 – 32; 52 – 51 y 66 – 72