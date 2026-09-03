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Chingotto y Galán están en Cuartos de Final en Madrid

Nuevo triunfo para Federico Chingotto y Alejandro Galán que en la jornada de este jueves en el P1 de Madrid.

Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 19:25

Por Redacción

En el Movistar Arena se volvió a presentar la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño y fue con rápida victoria.

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su segunda victoria seguida en el reinicio de la actividad organizada por Premier Pádel.

Fue por 6/4 y 6/0 en 53 minutos en la pista central del escenario español ante Juanlu Esbri y Carlos Gutiérrez.

La “Chingalán” volverá a presentarse en la jornada del viernes y en los Cuartos de Final enfrentará a Martín Di Nenno y Francisco Navarro.

 