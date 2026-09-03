Chingotto y Galán están en Cuartos de Final en Madrid

En el Movistar Arena se volvió a presentar la pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño y fue con rápida victoria.

Federico Chingotto y Alejandro Galán sumaron su segunda victoria seguida en el reinicio de la actividad organizada por Premier Pádel.

Fue por 6/4 y 6/0 en 53 minutos en la pista central del escenario español ante Juanlu Esbri y Carlos Gutiérrez.

La “Chingalán” volverá a presentarse en la jornada del viernes y en los Cuartos de Final enfrentará a Martín Di Nenno y Francisco Navarro.