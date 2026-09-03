Hockey: “el sueño del pibe”, el esfuerzo de la familia y una carta abierta 

Hace no muchos días, la TV fue invadida por las destacadas actuaciones de Leonas y Leones en el Mundial de Bélgica y Países Bajos con medallas para ambos representantes nacionales y poco antes, la familia de Tomás Pistasoli publicó una carta abierta en las redes sociales.

“Tomás juega desde muy chico, pero más allá de los años, el hockey se transformó en una parte muy importante de nuestra vida. Cada entrenamiento, cada viaje y cada experiencia le enseñaron algo nuevo y ayudaron a crecer no solo como deportista, sino también como persona”, empieza la carta publicada en redes sociales por su mamá, también jugadora de la Primera División del “Bataraz”.

El deportista forma parte de los selectivos de la Federación Tandilense de Hockey y sumó también concentraciones en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo que organizan regularmente la Confederación Argentina de Hockey para jóvenes con proyección y “en ese camino fue reconocido como mejor arquero en distintas convocatorias y es algo que lo motiva a seguir esforzándose cada día a mejorar” agrega la carta donde se destaca el esfuerzo personal del menor de edad y no menor, el de la familia que acompaña, está, viaja y paga, el sueño de Pistasoli de vestir la camiseta nacional.

El escrito, con el fin de conseguir apoyo de empresas y privados para afrontar los gastos, también sostiene: “Detrás de cada concentración, clínica, entrenamiento o torneo hubo horas de preparación, viajes, organización familiar y un gran esfuerzo para poder costear equipamiento, traslados y oportunidades de formación, porque creemos profundamente en este sueño y en todo lo que el hockey enseña día a día”.

Y mientras Las Leonas sumaban su tercera estrella consagrándose campeonas del mundo y Los Leones lograban la medalla de bronce en el Viejo Continente, Yesi y Rodrigo agregaron: “El deporte requiere mucho compromiso, constancia y también sacrificio, sacrificio que hacemos como familia para acompañar a nuestro hijo en su sueño”.

“Tomás participó en la XPR Hockey, en clínicas específicas para arqueros y en la Concentración Nacional de Arqueros donde entrenó con jóvenes talentos de todo el país y acomodamos nuestro calendario de acuerdo a sus torneos y competencias”, dicen a través de las redes, ese mundo inmenso donde todo puede transformarse en posibilidad y las medallas de las selecciones enorgullecen al país.

Pero esas medallas y esos podios que se muestran en la tele, no son suerte -aunque un poco siempre ayuda-, se empiezan a gestar mucho antes… mucho antes aún de vestirse de “celeste y blanco”, arrancan en el sueño de Tomás y de cientos de jugadores y jugadoras en todo el territorio nacional y en el gran esfuerzo del hogar de acompañar y estar.