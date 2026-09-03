Estudiantes recibió a Uncas en la continuidad del Oficial de Federación 

El certamen organizado por la Federación Tandilense de Hockey completó una nueva fecha para la rama masculina de Estudiantes en condición de local.

En la cancha sintética del Parque Guerrero, el “Bataraz” recibió a Uncas en varias categorías formativas y Primera División.

En las categorías formativas, Sub12 y Sub14 fueron parte de la jornada, continuando con su proceso de formación y sumando nuevas experiencias dentro de la cancha.

Por otro lado, el equipo Máster de hockey de Estudiantes disputó este domingo por la mañana una nueva fecha del Torneo Máster de la Asociación Azuleña y fue ante Remo.

Los resultados:

Sub16:

CAE 2 (Francisco Amoroso Alcaza y Juana Ripoll) – 0 Uncas

Primera:

CAE 5 (Jordi Brown, Claudio Alcaza -2- y Francisco Zyla -2-) – 1 Uncas

Máster:

CAE 0 – 0 Remo

Fuente: prensa CAE