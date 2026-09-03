Deportes

Estudiantes recibió a Uncas en la continuidad del Oficial de Federación 

El hockey de Caballeros del Club Estudiantes recibió a Uncas en una nueva fecha de la competencia oficial en la jornada del último domingo.

Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 20:52

Por Redacción

El certamen organizado por la Federación Tandilense de Hockey completó una nueva fecha para la rama masculina de Estudiantes en condición de local.

En la cancha sintética del Parque Guerrero, el “Bataraz” recibió a Uncas en varias categorías formativas y Primera División.

En las categorías formativas, Sub12 y Sub14 fueron parte de la jornada, continuando con su proceso de formación y sumando nuevas experiencias dentro de la cancha.

Por otro lado, el equipo Máster de hockey de Estudiantes disputó este domingo por la mañana una nueva fecha del Torneo Máster de la Asociación Azuleña y fue ante Remo.

Los resultados:

Sub16:
CAE 2 (Francisco Amoroso Alcaza y Juana Ripoll) – 0 Uncas

Primera:
CAE 5 (Jordi Brown, Claudio Alcaza -2- y Francisco Zyla -2-) – 1 Uncas 

Máster:
CAE 0 – 0 Remo

 

Fuente: prensa CAE

 