Racing y Pueblo Nuevo debutan en la Liga Pre-Federal

Racing y Pueblo Nuevo abrirán la programación del certamen que organiza la Federación Bonaerense de Básquet en el Parque Olavarría.

En el gimnasio del Parque Olavarría, Racing recibirá a Pueblo Nuevo el viernes desde las 21:00, en el primer enfrentamiento oficial entre dos de los representantes de la ciudad. Estudiantes, por su parte, tendrá fecha libre en la jornada inaugural y deberá esperar una semana más para realizar su presentación.

Los equipos locales integrarán el Grupo A de la Conferencia Sur junto a Alumni de Orense, Kimberley de Mar del Plata, Independiente y Unión y Progreso de Tandil, en una zona que promete una intensa competencia desde sus primeras jornadas.

Racing llegará al Pre-Federal con la intención de volver a ser protagonista tras su satisfactoria participación en la tercera categoría del básquet nacional y, nuevamente, bajo la conducción de Matías Orlando, apostará a sus juveniles y al regreso de Ariel Weisbeck.

Pueblo Nuevo, por su parte, afrontará el desafío con una base conocida, pero tendrá varias bajas por lesión en el estreno. El equipo dirigido por Cristian Sánchez intentará consolidarse en el “todos contra todos” y lograr la clasificación a los Play-Off.

El clásico barrial en el gimnasio racinguista será arbitrado por Alex Reyes y Emmanuel Maiola.

Además, se enfrentarán Alumni de Orense vs. Independiente de Tandil y Unión y Progreso de Tandil vs. Kimberley de Mar del Plata.