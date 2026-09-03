Abierta la inscripción para la 3° edición del Festival Holístico “Encuentro y Bienestar”

Continúa abierta la inscripción para la tercera edición del Festival Holístico “Encuentro y Bienestar”, que tendrá lugar en el Parque Helios Eseverri, el sábado 7 de noviembre. La iniciativa constituye un espacio interactivo vinculado al bienestar físico, mental y espiritual, por medio de prácticas de autoconocimiento, basadas en una mirada holística del ser.

Desde la Subsecretaría de Deportes se invita a todas las personas interesadas a participar con sus propuestas que se inscriban a través del formulario al que se accede haciendo clic aquí.

La convocatoria se extiende para quienes quieran encabezar las actividades tanto en el espacio de práctica, como en el de charlas o feriantes.

La primera edición de este festival fue en 2024: allí decenas y decenas de personas se sumaron a la propuesta, que incluye, entre otras disciplinas, Yoga Terapéutico, Tai Chi, Biodanza, Vinyasa Yoga, Movimiento Consciente y Acroyoga, como así también Biodescodificación, Meditación, Reiki, Comunicación no violenta, Chamanismo Andino, Numerología, Meditación, Pranayamas, Alineación de Chakras, Respiración Consciente y Meditación. Debido al éxito de la propuesta se decidió su continuidad.

Cabe destacar que incluye un espacio para las infancias, para que toda la familia pueda ser parte de la jornada.