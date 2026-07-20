Los horarios del transporte público durante el receso invernal

Desde este lunes 20 de julio, debido al receso invernal, comenzará a regir el nuevo horario en el servicio público de transporte de pasajeros. La medida contempla tanto la línea urbana como interurbana.

Con respecto al servicio urbano, concesionado por la empresa TuBus, se detalló que en la línea 500 el recorrido se iniciará desde las 5:30 horas, mientras que en las restantes se lo hará a las 6:30. El servicio se brindará hasta las 22:00 horas.

Cabe aclarar que durante las vacaciones de invierno la frecuencia del recorrido es de 30 minutos en la línea urbana.

En lo que refiere al transporte interurbano, vale destacar que la línea 514 (Olavarría – Sierra Chica – Hinojo) iniciará su recorrido a las 5:15, desde Olavarría. Los servicios restantes lo harán a las 6 horas. A excepción de los domingos y feriados que el recorrido comienza a las 7 horas en las líneas 509, 510 y 514.

Desde el Municipio aclararon que el detalle de horarios y frecuencias se encuentra disponible para su consulta y descarga en el apartado de documentos públicos del sitio web del municipio.