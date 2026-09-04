Olavarría, Azul, Tandil: anuncian nueva cohorte de la Tecnicatura en Gestión Universitaria



La Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), anunció la apertura de una nueva cohorte de la Tecnicatura en Gestión Universitaria (TGU) correspondiente al año 2026.

Las entidades indicaron que “la iniciativa cuenta con el acompañamiento de la conducción de FATUN, encabezada por su Secretario General, Cro. Walter Merkis, y el Secretario de Bienestar y Vivienda, Cro. Facundo Romero, quienes continúan impulsando políticas de formación y capacitación destinadas a las trabajadoras y los trabajadores de las universidades nacionales”.

En este marco, agregaron que “la Universidad se encuentra llevando adelante un proceso de reforma integral del plan de estudios de la carrera, con el objetivo de modernizar su diseño curricular, adecuarlo a la normativa nacional vigente y avanzar hacia una propuesta académica acorde con las nuevas necesidades de la gestión universitaria”.

Asimismo, explicaron que “se prevé la modificación de la modalidad de dictado hacia una modalidad a distancia, favoreciendo el acceso y la continuidad de los estudios para las y los trabajadores universitarios”.

Este proceso forma parte, además, de un proyecto académico más amplio que contempla el desarrollo de una Licenciatura en Gestión Universitaria, en cuyo marco la Tecnicatura en Gestión Universitaria constituirá un título intermedio.

La carrera continuará radicada y gestionada a través de la Facultad de Ciencias Humanas, tal como ocurrió con las cohortes anteriores.

Inscripción y consultas capacitacion@atuncpba.org.ar



La inscripción definitiva a la nueva cohorte se realizará mediante el sistema Guaraní de la Facultad de Ciencias Humanas.

Desde A.T.U.N.C.P.B.A. y FATUN se destaca "la importancia de continuar fortaleciendo las oportunidades de formación y profesionalización de las trabajadoras y los trabajadores universitarios, promoviendo una educación de calidad y una mayor preparación para los desafíos actuales y futuros de la gestión de las universidades nacionales".