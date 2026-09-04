Kicillof enviará 200 pliego de jueces y funcionarios judiciales al Senado

El ministro de Justicia, Juan Martín Mena, adelantó hoy que el gobernador Axel Kicillof enviará 200 nuevos pliegos de jueves y magistrados a Senado, cara completar vacantes en el Poder Judicial bonaerense.

El anuncio fue realizado durante el XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del poder Judicial bonaerense, que se realizó en Mercedes.

“Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”, afirmó el funcionario durante su discurso, en el que destacó el proceso de cobertura de cargos que viene llevando adelante la gestión de Axel Kicillof.

El anuncio se suma a las 412 vacantes que se cubrieron el año pasado. Mena remarcó que ese resultado no significó el cierre del proceso y que el Gobierno trabaja para avanzar con nuevas coberturas.

“No nos quedamos con el logro de las 412 vacantes que pudimos sanear con el gobernador y el Senado de la provincia de Buenos Aires el año pasado, sino que estamos permanentemente trabajando”, dijo el ministro.

Mena no mencionó, sin embargo, si se avanzará o no con las cuatro vacantes de la Corte Suprema, cuya cobertura ha pedido el propio tribunal. Es un retraso que genera además del reclamo de actore del poder judicial, tensión política pero respecto del cual Kicillof no parece dispuesto a avanzar.