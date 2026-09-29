Tandil será sede del II Congreso Nacional y VI Congreso Regional de Relaciones Internacionales

Tandil será sede este jueves 1 y viernes 2 de octubre del II Congreso Nacional y VI Congreso Regional de Relaciones Internacionales, que se desarrollará en el Centro Cultural Universitario, ubicado en Yrigoyen 662. El encuentro llevará como eje central “La crisis del orden liberal: rearme global en tiempos de erosión democrática”.

La actividad es organizada por la agrupación estudiantil Mirada Internacional y propone durante dos jornadas un espacio de análisis y debate sobre los principales procesos que atraviesan actualmente al escenario internacional. El Congreso convocará a estudiantes, graduados, docentes, investigadores y referentes académicos de universidades de todo el país, además de integrantes de la comunidad en general.

La edición de este año tendrá además un significado particular para la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, ya que se desarrolla en el marco de los 30 años de la fundación de la carrera de Relaciones Internacionales. En ese marco, se realizará un encuentro interclaustro para debatir sobre el desarrollo de la disciplina y los desafíos de la formación en el actual escenario internacional.

El cronograma comenzará el jueves 1 de octubre a las 8.30, con la acreditación, y a las 9.30 se realizará la apertura institucional en la Sala INCAA, con la participación del rector de la UNICEN, Marcelo Aba; la vicerrectora Alicia Spinello; la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Josefina Di Nucci; el director de la carrera de Relaciones Internacionales, Javier Luchetti; y la consejera estudiantil de la carrera, Catalina Alvarez.

Luego será el panel central, “Un mundo en transición: poder, conflicto e incertidumbre. ¿Hay un orden detrás del caos?”, que estará a cargo de Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta y exembajador argentino en Estados Unidos, Portugal y representante ante las Naciones Unidas.

Durante la primera jornada también se desarrollarán mesas de ponencias y distintas actividades especiales. Entre ellas, una mesa sobre “Política Internacional y religión: la Santa Sede como actor internacional entre Francisco y León XIV”, y un panel sobre “Argentina y América Latina en la Política Exterior de los Estados Unidos de Trump”, con la participación de Alejandro Frenkel y Cecilia Miguez, ambos investigadores del CONICET.

Otro de los espacios destacados será el encuentro interclaustro por los 30 años de Relaciones Internacionales desde el Centro de la Provincia de Buenos Aires, que buscará poner en discusión el nuevo rol de la disciplina y los desafíos de la formación en un mundo en constante cambio. La jornada del jueves cerrará con el panel “Soberanía e Interés Nacional: Soberanía Marítima, Atlántico Sur y Malvinas”, con Horacio Tettamanti y Pablo Tettamanti.

El viernes 2 de octubre, las actividades comenzarán nuevamente a las 8.30 con la acreditación y continuarán con un panel sobre “Economía Política Internacional: Crisis y transformaciones”, con Valentina Castro y Ricardo Aronskind, además de una mesa especial dedicada al periodismo internacional y la comunicación en el actual contexto de incertidumbre.

La segunda jornada también incluirá el conversatorio “De la Teoría al Territorio: la investigación de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales”, con la participación de Damián Paikin, Mariana Calvento, Fernanda Di Meglio y Delfina Campanella, bajo la moderación de Julieta Nicolao.

Por la tarde, el programa continuará con un panel sobre “Ciencia, Tecnología y Poder en tiempo de crisis”, con Diego Hurtado y Nevia Vera, y un conversatorio sobre “Ciencia y tecnología en disputa: nuevas claves para pensar las relaciones internacionales”, con especialistas vinculados a la investigación y la formación universitaria.

También se desarrollará una nueva clase de la Cátedra Libre de Pensamiento Nacional y Soberanía de la FCH-UNICEN, bajo el título “Aportes del Pensamiento Nacional a las Relaciones Internacionales”, a cargo de Ernesto Dufour.

El cierre del Congreso está previsto para las 18.45, con el panel “Primero la patria: Argentina ante el fracaso de la globalización”, que tendrá como expositor a Guillermo Moreno.

A lo largo de las dos jornadas también habrá mesas de ponencias organizadas en torno a seis ejes: Estados Unidos y las repercusiones del reajuste occidental; militarización del sistema internacional; soberanía, interés nacional y política exterior; internacionalización de actores subnacionales y política internacional subnacional; economía política internacional; y ciencia, tecnología y poder en tiempos de crisis.

Con esta nueva edición, el Congreso busca consolidar a Tandil como un espacio de discusión político-académica sobre las Relaciones Internacionales, promoviendo además el intercambio con disciplinas como la historia, la economía, la ciencia política, el derecho, la geografía y la sociología.