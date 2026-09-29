Tres aprehendidos en el barrio Dorrego por un robo a una carnicería



Personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) llevó a cabo durante el fin de semana operativos de saturación en distintos puntos de la ciudad, los cuales terminaron con varias aprehensiones.



El caso más reciente se produjo en la madrugada del lunes en el barrio Coronel Dorrego. Allí, tres hombres fueron sorprendidos por los efectivos cuando salían de una carnicería y se comprobó que instantes previos habían ingresado al comercio tras violentar una puerta. En su poder tenían varios cortes de carne, una barreta, un parlante y llevaban dos bicicletas. Todos los objetos incautados fueron puestos a disposición de la UFI 4, que inició actuaciones por “robo”.



Asimismo, en el transcurso del fin de semana fueron identificadas y demoradas dos personas que eran buscadas por la justicia.



En el barrio Sarmiento demoraron a una mujer mayor de edad que registraba un pedido activo de paradero bajo la carátula “homicidio agravado por el vínculo” a solicitud de la UFI N° 9 de Azul.

Por otro lado, en el barrio Roca Merlo la UTOI interceptó a un hombre con pedido de paradero activo por una causa de hurto en grado de tentativa requerido por el Juzgado Correccional N°1 de Necochea.



El tercer caso se dio en la zona céntrica de la ciudad e involucra a un masculino con pedido de captura emitido por el Juzgado de Familia, el cual intentó evadir a los uniformados, por lo que también quedó aprehendido por el delito de “resistencia a la autoridad”.



En el barrio Luján también se dio un caso de atentado y resistencia a la autoridad por parte de un ciudadano que, en la madrugada del domingo, llevaba a cuestas una escalera y no pudo justificar su procedencia. Pese a que intentó evadir el control policial, amenazó al personal e intentó agredir con golpes de puño, fue aprehendido y puesto a disposición de la fiscal Paula Serrano.

