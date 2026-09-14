Comenzó en Olavarría el 4º Congreso Educativo Regional



Este lunes por la mañana se dio inicio al cuarto Congreso Educativo de la Región N° 25 (integrada por los distritos de Azul, Bolívar, Olavarría y Tapalqué), que se desarrollará en Olavarría entre el 14 y el 18 de septiembre.



Esta edición se denomina “Memoria que nos une, identidad que nos define, educación que nos transforma”, en el marco de los 50 años de la última dictadura cívico militar y de los 20 años de la promulgación de la Ley 26150 de Educación Sexual Integral.



A las 9:30 de este lunes se realizó el acto de apertura en el Salón Rivadavia, el cual contó con la presencia del intendente municipal Maximiliano Wesner y los jefes distritales y regionales de Educación, además de los docentes y directivos que participarán del Congreso y las familias de los niños que portaron las banderas nacional y bonaerense.



El Congreso convocará a todos los niveles y modalidades de la gestión estatal y privada, propiciando un espacio de intercambio de saberes, evaluación de experiencias pedagógicas, fortalecimiento de equipos de trabajo y abordaje de los nuevos desafíos educativos en la diversidad.

Durante cinco días inspectores, directivos, docentes, estudiantes y familias podrán ser parte de conferencias, talleres, conversatorios, muestras artísticas y otras actividades que dan contenido a los ejes propuestos para esta edición.



Ejes temáticos:

-Las prácticas educativas en torno a la Memoria. Los 50 años de la última dictadura cívico militar

-La salud mental, una responsabilidad comunitaria. Prácticas institucionales en el marco del Programa "La salud es entre todas y todos".

-Los jóvenes toman la palabra y la acción en el territorio. Participación juvenil, memorias e identidades.

-Enredad@s. Convivencia digital. IA conocimientos y aprendizajes en tiempos de scroll.

-El ambiente, una responsabilidad compartida.



Ejes transversales:

-La alfabetización en todos los ámbitos.

-Los desafíos de la ESI. A 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral N°26.150.



El evento es organizado de manera articulada entre el Municipio, Jefatura Distrital de Olavarría y Jefaturas Regionales de Gestión Pública y Gestión Privada. Fue declarado de interés educativo por el Consejo General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.



Cronograma completo acá