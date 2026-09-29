Gran actuación de Nico Villamayor en la doble fecha del Turismo 4000

Nicolás Villamayor fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana del Turismo 4000 Argentino en Rosario. El piloto de Olavarría consiguió la victoria en la primera final disputada en el Autódromo “Juan Manuel Fangio” y completó la segunda competencia con un noveno puesto.

En la primera final cuando parecía que todo estaba finalizado en las primeras colocaciones, el ingreso del auto de seguridad, hizo que las diferencias fueran a cero y que la carrera tuviera un giro inesperado.

Todos los protagonistas se juntaron y a una vuelta lanzada Salse comandó las acciones camino hacia el final. durante toda la vuelta, se mantuvo delante de Villamayor y González, y cuando fueron a salir de la chicana, el piloto de Olavarría encontró el “hueco” y se mandó para arrebatarle la victoria a metros de la cuadriculada.

En ese mismo momento, González se retrasaba y tras un toque con Facundo Barnetche, el pelotón se fragmentó a metros del final. Tonlorenzi ingresó al podio en el 3° lugar, Gonzalez 4°, Barnetche 5°, Andres Kechichian 6° – y ganador de la Copa Master -, Martín Taddeo 7°, José Luis Newing 8°, Nelson Costanzo 9° y Carlos Gregorietti en el 10° lugar.

Así y con un final no apto para cardíacos el Turismo 4000 Argentino coronó una nueva fecha y se brindó para todo el público, televisivo y que se hace presente en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de la ciudad de Rosario.

En la segunda final, correspondiente al Gran Premio Chicharra, Villamayor volvió a mostrarse competitivo y se mantuvo en la lucha por las posiciones de adelante. Sin embargo, cuando se encaminaba hacia el cierre de la competencia, una falla en su auto lo relegó y terminó recibiendo la bandera a cuadros en la novena posición.

La carrera quedó en manos de William Newing, quien dominó de principio a fin. Gonzalo González, con Chevrolet, terminó segundo, mientras que Facundo Barnetche, a bordo de un Torino, completó el podio.

La competencia tuvo distintos momentos de interés y una definición que mantuvo la expectativa hasta los últimos metros. Villamayor, que había logrado quedarse con la primera final del fin de semana, buscaba repetir protagonismo en la segunda, pero el inconveniente mecánico le impidió sostenerse entre los puestos de vanguardia.

De esta manera, el representante olavarriense cerró una positiva presentación en Rosario, con una victoria y un noveno puesto en las dos finales disputadas por la categoría.

La próxima fecha del Turismo 4000 Argentino será el domingo 18 de octubre, en un escenario que todavía resta confirmar.

