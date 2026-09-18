Camionero olavarriense involucrado en un siniestro fatal en Tandil

Un hombre de unos 30 años falleció en las primeras horas de este viernes como consecuencia de las lesiones que sufrió en un accidente ocurrido en la Ruta Nacional 226 en Tandil.

Se trata de un tandilense que se movilizaba en una moto y fue impactado por un camión.

El siniestro vial se produjo a la altura de kilómetro 169 e involucró a una Corven 110 cc. y un camión Iveco procedente de Olavarría.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, identificado por la policía como Carlos Lautaro Llanos, falleció en el lugar. Según se supo, Llanos se desempeñaba como empleado municipal en el área de Vialidad.

En tanto, el conductor de camión, identificado como Diego Lavalle, no sufrió lesiones.

La causa se instruye como homicidio culposo con intervención de la UFI 8 de Tandil. (Con información de El Eco de Tandil y La Voz de Tandil)