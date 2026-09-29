Multaron a tres conductores por circular por caminos vecinales tras las lluvias

Este martes personal de la Secretaría de Protección Ciudadana infraccionó a tres conductores de camionetas que circulaban por caminos vecinales en horas posteriores a las precipitaciones, conducta que está prohibida y sancionada por Ordenanza Municipal con el objetivo de preservar las condiciones de transitabilidad.

El episodio se registró sobre la prolongación de avenida Colón, a la altura del cruce con el camino vecinal 78-2-163, una zona lindera con la Ruta Provincial N° 51.

De acuerdo con lo que se detalló, la intervención se inició luego de que uno de los conductores quedara varado en el lugar. Ante esta situación, otros dos conductores se dirigieron hasta el sector en sus respectivas camionetas con el objetivo de brindarle asistencia. Por lo tanto, se practicaron en el lugar no sólo las maniobras para acceder, sino también de remolque, ocasionando severos daños sobre la traza vial.

Por ese motivo, inspectores municipales certificaron la situación e iniciar las actas de infracción correspondiente a los tres conductores implicados.

Desde el Municipio se recuerda la vigencia de la Ordenanza Municipal 3684/14, que prohíbe la circulación sobre los caminos vecinales durante y después de períodos de precipitaciones.

Tal como se expuso días atrás a partir de una situación que se viralizó en redes sociales, el deterioro de caminos afecta no sólo la comunicación con localidades rurales, sino también con establecimientos educativos, productivos e incluso la posibilidad de asistencia ante casos de emergencias.