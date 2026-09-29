Se jugó una nueva fecha de Liga Anual de pádel

Este fin de semana se disputó una nueva fecha de las categorías pares correspondientes a la Liga Anual ACOP 2026, con definiciones en distintas divisiones y nuevos campeones que quedaron registrados en la competencia.

En Caballeros 2ª, el título fue para Tiago Venini y Maximiliano De Reatti, quienes vencieron en la final a Lázaro Del Portico y Lucio Llorente por 6/4 y 7/6. El reconocimiento como MVP quedó en manos de Tiago Venini.

En Caballeros 4ª, Facundo Sosa y Lautaro Digiacomo se consagraron campeones tras superar a Gerardo Rodríguez y Agustín Coria por 6/2, 5/7 y 6/4, en una final que se definió en tres sets. Facundo Sosa fue elegido MVP.

La categoría Junior 5ª (+35) tuvo como campeones a Luis Falasco y Paul Gastón Etchegaray, quienes derrotaron en la definición a Emmanuel Velo y Sebastián Córdoba por 7/5 y 6/1. El premio al MVP fue para Luis Falasco.

En Damas 6ª, Cintia Vidovi y María Pierina se quedaron con el campeonato luego de imponerse ante Meri Marecos y María Emilia Iriarte por 6/0 y 6/4. María Pierina fue distinguida como MVP de la definición.

Por su parte, en Caballeros 6ª, el título quedó en poder de Iñaki Olazar y Luciano Trapani, que vencieron a Elías Barbieri y Tiziano Berón por 7/5 y 6/3. Luciano Trapani recibió el reconocimiento como MVP.

Finalmente, en Caballeros 7ª B, Matías Cantarini y Francisco Pérez Ramírez se consagraron campeones al superar en la final a Carlos Blando y Ariel Fraschetti por 6/4 y 6/3. Matías Cantarini fue elegido MVP.

De esta manera, la Liga Anual ACOP 2026 continúa desarrollando su calendario competitivo, con una nueva fecha que dejó campeones en seis categorías.