Padel ACOP

Se jugó una nueva fecha de Liga Anual de pádel

Este fin de semana se disputó una nueva jornada del calendario que organiza la Acop. En esta oportunidad hubo acción para las categorías pares. 

Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 18:25

Por Redacción

Este fin de semana se disputó una nueva fecha de las categorías pares correspondientes a la Liga Anual ACOP 2026, con definiciones en distintas divisiones y nuevos campeones que quedaron registrados en la competencia.

En Caballeros 2ª, el título fue para Tiago Venini y Maximiliano De Reatti, quienes vencieron en la final a Lázaro Del Portico y Lucio Llorente por 6/4 y 7/6. El reconocimiento como MVP quedó en manos de Tiago Venini.

En Caballeros 4ª, Facundo Sosa y Lautaro Digiacomo se consagraron campeones tras superar a Gerardo Rodríguez y Agustín Coria por 6/2, 5/7 y 6/4, en una final que se definió en tres sets. Facundo Sosa fue elegido MVP.

La categoría Junior 5ª (+35) tuvo como campeones a Luis Falasco y Paul Gastón Etchegaray, quienes derrotaron en la definición a Emmanuel Velo y Sebastián Córdoba por 7/5 y 6/1. El premio al MVP fue para Luis Falasco.

En Damas 6ª, Cintia Vidovi y María Pierina se quedaron con el campeonato luego de imponerse ante Meri Marecos y María Emilia Iriarte por 6/0 y 6/4. María Pierina fue distinguida como MVP de la definición.

Por su parte, en Caballeros 6ª, el título quedó en poder de Iñaki Olazar y Luciano Trapani, que vencieron a Elías Barbieri y Tiziano Berón por 7/5 y 6/3. Luciano Trapani recibió el reconocimiento como MVP.

Finalmente, en Caballeros 7ª B, Matías Cantarini y Francisco Pérez Ramírez se consagraron campeones al superar en la final a Carlos Blando y Ariel Fraschetti por 6/4 y 6/3. Matías Cantarini fue elegido MVP.

De esta manera, la Liga Anual ACOP 2026 continúa desarrollando su calendario competitivo, con una nueva fecha que dejó campeones en seis categorías.

Tags