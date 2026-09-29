Estudiantes bicampeón de la LiProBo Sub 12

Estudiantes volvió a celebrar en la Liga Provincial Bonaerense (LiProBo) de vóley femenino. El equipo Sub 12 A del Club Atlético Estudiantes se consagró nuevamente campeón de la etapa Regional Sur y consiguió, por cuarta vez, la clasificación a la Copa Argentina de la categoría.

La definición se llevó a cabo durante el sábado y domingo en el Minigimnasio del Parque Carlos Guerrero, donde participaron nueve equipos. Además de los cuatro representantes olavarrienses —Estudiantes A, Estudiantes B, Pueblo Nuevo e Hinojo—, formaron parte de la competencia equipos de Bahía Blanca, Trenque Lauquen y América.

Durante las dos jornadas se disputaron 21 partidos, bajo un formato que contempló tres triangulares en la primera y segunda etapa y posteriormente las definiciones de los puestos primero, tercero y quinto.

En la final, Estudiantes A volvió a demostrar su buen momento y derrotó 2 a 0 a Olimpo de Bahía Blanca, con parciales de 25-15 y 25-13, para quedarse nuevamente con el primer lugar.

De esta manera, el conjunto dirigido por Ingrid Conte, con Nahuel Uriarte como asistente técnico, repitió el título alcanzado en mayo en Bahía Blanca y cerró una nueva actuación destacada a nivel provincial.

El logro también le permitió al Bata obtener por cuarta vez la clasificación a la Copa Argentina de la categoría. En la edición 2025, Estudiantes tuvo una destacada participación y alcanzó el subcampeonato nacional en Chapadmalal.

La otra celebración olavarriense llegó de la mano de Pueblo Nuevo. El equipo dirigido por Micaela Báez finalizó tercero en esta segunda etapa, luego de superar 2 a 1 a CEF N° 18 de Trenque Lauquen en el encuentro por el tercer puesto.

Los parciales fueron 25-16, 25-27 y 15-10 para el conjunto albiverde, que había sido subcampeón en la primera etapa disputada en Bahía Blanca.

Con la ampliación de los cupos para la competencia nacional, Pueblo Nuevo también aseguró su lugar en la Copa Argentina. A su vez, Olimpo, que terminó segundo en Olavarría y había sido uno de los protagonistas de la definición, podría sumarse a la cita nacional a partir de esta ampliación.

La competencia también tuvo como protagonista al Club Atlético Hinojo, que se incorporó en esta edición al listado de participantes de la LiProBo Sub 12. El equipo consiguió un destacado quinto puesto al imponerse 2 a 0 sobre Bahiense del Norte, con parciales de 25-23 y 25-20.

Por su parte, Estudiantes B terminó en la séptima posición. En el triangular que definió los puestos del séptimo al noveno, el segundo equipo del Bata se quedó con el primer lugar, seguido por Argentino de Trenque Lauquen y CEF N° 45 de América.

De esta manera, la segunda etapa Regional Sur dejó a Estudiantes A nuevamente en lo más alto, acompañado por Pueblo Nuevo en el podio y con una importante presencia de equipos de Olavarría en las posiciones finales.