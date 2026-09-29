Proyecta PBA: el programa para que estudiantes del secundario aprendan oficios

A partir de cuarto año, los estudiantes de las secundarias orientadas de la provincia de Buenos Aires podrán incorporar, antes de egresar, saberes y certificaciones vinculados al mundo del trabajo. La propuesta les permitirá explorar distintos campos profesionales, formarse en oficios y continuar profundizando esos conocimientos, sin dejar de cursar la escuela.



Así lo estableció la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que creó el Programa PROYECTA PBA, una iniciativa que permitirá a estudiantes de escuelas secundarias orientadas acceder a propuestas de Formación Profesional y avanzar en certificaciones vinculadas con distintos campos laborales mientras completan sus estudios.



El programa se organiza en una trayectoria progresiva que contempla orientación profesional, formación en distintos oficios y propuestas de especialización. En cuarto año, el esquema prevé el Módulo de Orientación Profesional (MOP), destinado a que los estudiantes puedan explorar sus intereses, conocer diferentes familias profesionales y acercarse a las alternativas de Formación Profesional y educación superior técnica disponibles en su territorio.



El MOP tendrá una carga de 36 horas cátedra, equivalentes a 24 horas reloj, distribuidas en ocho encuentros presenciales de tres horas reloj cada uno. Entre sus objetivos también se encuentra generar experiencias iniciales de aproximación a entornos formativos y socioproductivos.



En quinto y sexto año, los estudiantes podrán acceder a trayectos de Formación Profesional de acuerdo con sus intereses y con la oferta existente en cada territorio. Entre las alternativas mencionadas por la Provincia figuran formación en electricidad, soldadura, carpintería, mecánica de motos, cuidados y animación 3D, entre otras.



Las propuestas de Formación Profesional tendrán una carga de entre 8 y 10 horas cátedra semanales. La cursada se realizará en las sedes o anexos de los Centros de Formación Profesional y tendrá un día presencial obligatorio por semana. También podrá incluir un segundo día de asistencia voluntaria destinado a la acreditación o certificación del módulo o trayecto.



La participación en los trayectos será obligatoria para quienes quieran obtener la certificación correspondiente. Los módulos acreditados mantendrán su validez dentro del sistema de Formación Profesional, por lo que podrán ser reconocidos en recorridos posteriores y permitir el acceso progresivo a nuevas certificaciones.



Fuente: DIB