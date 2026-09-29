Las bibliotecas serán protagonistas en la Feria y Festival del Libro 2026

En el marco de la 30° edición de la Feria y 5º Festival organizada por el Municipio de Olavarría con el acompañamiento del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las bibliotecas tendrán un rol central.
Con una programación especial, el espacio de Bibliotecas propone visibilizar el trabajo que realizan diariamente las instituciones locales en la promoción de la lectura, el acceso al libro y la construcción comunitaria.
Durante las jornadas de la Feria, que se desarrollará del 2 al 4 y 8 al 11 de octubre en el Centro Cultural “San José”, habrá talleres, narraciones, presentaciones, suelta de libros, en el marco de las propuestas de las bibliotecas.
Cronograma Bibliotecas
VIERNES 2 DE OCTUBRE
Sala Bibliotecas
10:00 horas: Taller de Origami – Biblioteca Popular Independencia
14:00 horas: Narración + Taller De Arte – Biblioteca Del Otro Lado Del Árbol
15:00 horas: Narración + Taller De Arte – Biblioteca Del Otro Lado Del Árbol
16:00 horas: Narración + Taller De Arte – Biblioteca Del Otro Lado Del Árbol
17:00 horas: Taller De Bordado – Biblioteca Popular Armando Collinet
18:00 horas: Origami Accesible – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano
19:00 horas: Origami Accesible – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano
Patio Bibliotecas
10:00 horas: Taller de Ciudadanía Digital y Convivencia de Red – Biblioteca Popular Independencia
11:00 horas: Taller de Ciudadanía Digital y Convivencia de Red – Biblioteca Popular Independencia
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
Sala Bibliotecas
15:00 horas: Taller de Fanzine Poéticos, Libros Temáticos de Bolsillo – Biblioteca Popular “Héctor Amoroso”.
16:00 horas: Arte para niños/as – Biblioteca Popular Independencia
17:00 horas: Voces Protagonistas: cuentos, música e inclusión – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano
18:00 horas: Voces Protagonistas: cuentos, música e inclusión – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano
Patio Bibliotecas
15:00 horas: Taller de la Memoria para Personas Mayores – Biblioteca Popular Independencia.
DOMINGO 4 DE OCTUBRE
Sala Bibliotecas
17:00 horas: Coro “Mi Tierra” Presentación de Ensamble de Voces – Biblioteca Crucero General Belgrano
18:00 horas: Coro “Mi Tierra” Presentación de Ensamble de Voces – Biblioteca Crucero General Belgrano
JUEVES 8 DE OCTUBRE
Sala Bibliotecas:
9:00 horas: Susurradores y Susurros: Construcción de Susurradores – Biblioteca Coty Laborde
14:00 horas: Susurradores y Susurros: Construcción de Susurradores – Biblioteca Coty Laborde
15:00 horas: Dibujo y Pintura – Biblioteca Mahatma Gandhi
16:00 horas: Dibujo y Pintura – Biblioteca Mahatma Gandhi
17:00 horas: Dibujo y Pintura – Biblioteca Mahatma Gandhi
18:00 horas: Bordado – Biblioteca Popular Armando Collinet.
VIERNES 9 DE OCTUBRE
Sala Bibliotecas
9:00 horas: Narración + Taller de Arte – Biblioteca Del Otro Lado Del Árbol
10:00 horas: Narración + Taller de Arte – Biblioteca Del Otro Lado Del Árbol
11:00 horas: Narración + Taller de Arte – Biblioteca Del Otro Lado Del Árbol
14:00 horas: Taller de Fanzines Poéticos (Libros Plegados de Bolsillo) – Biblioteca Héctor Amoroso
15:00 horas: Taller Lengua de Señas – Biblioteca Mahatma Gandhi
16:00 horas: Taller Lengua de Señas – Biblioteca Mahatma Gandhi
17:00 horas: Charla sobre el ferrocarril – Biblioteca Mahatma Gandhi
Patio Bibliotecas
14:00 horas: Taller de Ciudadanía Digital y Convivencia de Red – Biblioteca Popular Independencia
15:00 horas: Taller de Ciudadanía Digital y Convivencia de Red – Biblioteca Popular Independencia
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
Sala de Bibliotecas
14:30 horas: En el marco de la Feria Del Libro en Biblioteca Popular Del Otro Lado Del Árbol: Inauguración Paseo de los Escritores (Agrupación de Escritores Olavarrienses)
15:00 horas: Arte para niños/as – Biblioteca Popular Independencia
16:00 horas: Arte para niños/as – Biblioteca Popular Independencia
17:00 horas: Presentación del Taller Alfonsina – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano
18:00 horas: Presentación del Taller Alfonsina – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
Sala de Bibliotecas
17:00 horas: Presentación del cuento “Hermanos” de Sandra Menguil – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano.
18:00 horas: Presentación del cuento “Hermanos” de Sandra Menguil – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano.
La Feria y Festival del Libro contará además con la presentación de escritores, guionistas, espacios para librerías, editoriales, charlas, talleres, stands de cómics, propuestas recreativas y mucho más serán parte del evento que es organizado desde el Municipio, con el acompañamiento del Instituto Cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En los próximos días se informará el calendario de presentaciones de artistas locales, como así también las propuestas que se brindarán en los distintos espacios que se dispondrán en el Centro Cultural Municipal “San José”.
Horarios de la Feria
La 30º Feria y 5º Festival del Libro se desarrollará del 2 al 4 y 8 al 11 de octubre en el Centro Cultural “San José”, y abrirá sus puertas de jueves y viernes de 9:00 a 12:00 horas (turno escolar/mañana) y de 14:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 15:00 a 21:00 horas. Entrada libre y gratuita.