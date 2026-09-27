Estudiantes empató en 25 de Mayo y avanzó directamente a cuartos

Estudiantes consiguió este domingo un empate que tuvo sabor a clasificación. El equipo albinegro igualó 1 a 1 ante Argentinos de 25 de Mayo, por la quinta fecha de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur, y se aseguró el primer puesto de la Zona 7.

En una cancha que presentó difíciles condiciones para jugar al fútbol producto de la lluvia caída antes del encuentro y la gran cantidad de agua acumulada, el conjunto dirigido por Mauricio Peralta logró rescatar un punto sobre el final y mantener su invicto en el certamen.

El local se puso en ventaja durante el primer tiempo y sostuvo la diferencia durante gran parte del partido.

Sin embargo, cuando se jugaban los 45 minutos del segundo tiempo apareció Juan Cruz Areco para marcar el 1 a 1 y darle al Bata un punto que terminó siendo determinante para sus aspiraciones.

Con esta igualdad, Estudiantes alcanzó las 13 unidades y quedó como único líder de la Zona 7, asegurándose el primer puesto cuando todavía resta una fecha para completar la fase inicial. De esta manera, el conjunto albinegro avanzó directamente a la tercera instancia del certamen, los cuartos de final.

Argentinos de 25 de Mayo, por su parte, llegó a los 7 puntos y quedó como único escolta. El Fortín suma 6 unidades y Loma Negra, que había conseguido una victoria más temprano frente al conjunto fortinero, quedó eliminado debido a este resultado.



