Racing jugó bien, goleó a Balonpie y se metió en la siguiente fase

Foto: Andrés Arouxet

Lo que parecía complejo en el cierre de la primera rueda y un descarrilamiento histórico una semana atrás, en el arranque del partido con Embajadores, culminó con abrazos y sonrisas en la mitad de la cancha: Racing jugó su mejor partido del campeonato, goleó a Balonpié y logró la clasificación para la siguiente instancia del Torneo Federal.

Se verá después si le dan los puntos para sortear una fase y arrancar en cuartos de final o tendrá que hacerlo dentro de 14 días en los octavos. Por lo pronto el objetivo está cumplido, y con una imagen mucho más parecida a lo que quiere ser que a lo que fue en sus dos primeras presentaciones.

Este domingo apenas atravesó unos 10' de incertidumbre. Balonpié se paró como siempre con tres defensores en el fondo, generó superioridad numérica con los cuatro del medio y alguno que bajaba de los de adelante y de arranque jugó dentro del campo de Racing. Con mucho viento a favor, manejaba la pelota, le daba un cierto vuelvo cuando pasaba por los pies de Panaro, quien tuvo la primera clara, con un tremendo derechazo desde afuera de área que despidió el travesaño.

A la altura de ese susto Racing ya se había empezado a acomodar con el trabajo de Scacheri en el entorno del círculo central (enorme figura en la recuperación) y el desequilibrio de Quimey Marín, que produjo un primer tiempo deslumbrante, en la cancha donde su abuelo hizo el primer gol (la tarde de la inauguración del “Buglione Martinese”), recostado en la izquierda y llegando al fondo cada vez que se lo proponía.

Lo merecía, había estado varias veces merodeando, cuando Quimey metió un centro desde la izquierda y Hernández, en su apuro por evitar el gol de Braian Bortolotti, la metió en su propio arco.

Racing demostró también las variantes y la riqueza de su plantel en estos últimos 90’ minutos en la fase de grupos: si los primeros 45’ pudo quebrar a la defensa de Bolonpie en la izquierda con Marín, en la segunda lo hizo en la derecha con Pablo Mujica. Así duplicó la ventaja: el zurdo de amacó, sacó el centro y Santiago Izaguirre (mejorado con respecto a los tres partidos anteriores) aumentó de cabeza con un excelente anticipo ofensivo.

Ahí se terminó de consolidar el monólogo que había arrancado después de ese cuarto de hora inicial, interrumpido por un par de corridas espectaculares del lateral derecho García y un error conceptual de Alvarez en la salida que salvó Rodríguez Vivas.

El tercero caía por su propio peso, más aún después de que Balonpie se quedó con diez. Lo gestó con una de sus corridas “marca de la casa” Pablo Mujica que terminó en penal y lo concretó Matías Ordozgoiti con un suave toque de derecha, a la izquierda del arquero.

Racing ganó, goleó, por momentos gustó, logró el objetivo de mínima y ahora va por más.

Esta es la síntesis del partido:

Racing AC: Rodrigo Vivas; Franco Gómez Navarro (ST 23m. Facundo Tucker), Sebastián Alvarez, Gonzalo Izaguirre, Bernardo Pérez (ST 23m. Ayrton Palmieri); Santiago Izaguirre (ST 38m Jonathan Galmez), Manuel Scacheri, Braian Bortolotti (ST 23m. Nadir Hadad); Pablo Mujica y QUIMEY MARIN (ST 30m. Matías Ordozgoiti); Román Garabento: DT: Carlos Tavare

Balonpie de Bolívar: Lautaro Iglesias; José Guerricagoytía, Kevin Borio, Santiago Fernández; Agustín García (ST 32m Enrique Bobbio), Joaquín Jarenko, Agustín Panaro, Valentín Montero (ST 20m Joel Caldiero); Andy Angerami, Rocco Vivas (ST 42m. Benjamín Martínez) y Elías Gutiérrez (ST 42m Tomás Bianchi). DT: José Maxwell

Goles: 37m. Hernández -en contra-, 51m. Santiago Izaguirre y 82m. Matías Ordozgoiti de penal (RAC)

Amonestados: Gonzalo Izaguirre (RAC); Guerricagoytía, Fernández, Gutiérrez (BB)

Incidencias: a los 60m fue expulsado Guerricagoytía (BB)

Arbitro: Mauro Echarren (bien), con Mauro Cejas y Pablo Tévez (de Tandil)

Estadio: “José Buglione Martinese”

POSICIONES

Racing AC tiene 8 puntos; Embajadores y Balonpie de Bolívar 2

Próxima fecha: Balonpie vs Embajadores. Libre Racing AC