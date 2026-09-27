Olavarría, bajo alerta amarilla por lluvias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para Olavarría por tormentas, con vigencia durante la noche de este domingo y las primeras horas del lunes.

De acuerdo con el pronóstico, durante ese período se esperan tormentas de variada intensidad, algunas de ellas fuertes, acompañadas por intensas precipitaciones en cortos períodos.

Las condiciones meteorológicas estarán marcadas además por la posibilidad de actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Las precipitaciones se registrarían principalmente durante la madrugada del lunes, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y tomar los recaudos necesarios ante posibles anegamientos o inconvenientes derivados de la abundante caída de agua.



