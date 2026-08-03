La niebla apenas si deja ver este lunes en Olavarría



En una mañana marcada por la niebla, la temperatura mínima de este lunes en Olavarría se registró a las 5.10 de la madrugada y fue de 4.1 grados.

El cielo invisible y una visibilidad horizontal de apenas 100 metros se mantenía a las 10 de la mañana, con una temperatura de 11.6 grados, viento calmo. La máxima esperada para la jornada es de 16 grados.

Para este martes se proyecta una mínima de 5 grados y una máxima de 18, con cielo parcialmente nublado.

El pronóstico anuncia entre miércoles y viernes probabilidad de lluvias. El miércoles la temperatura oscilará entre 7 y 16 grados, el jueves entre 6 y 10 grados y el viernes las marcas térmicas oscilarán entre 2 y 13 grados.

No se esperan lluvias para el fin de semana, aunque sí dos jornadas frías: mínima de 3 y máxima de 11 el sábado y para el domingo el termómetro estará entre 0 y 10 grados.