Ferro no pudo ante Huracán y complicó su clasificación

Ferro no pudo conseguir el resultado que necesitaba y quedó en una incómoda situación de cara a la clasificación. El Carbonero cayó este domingo por 3 a 0 frente a Huracán, en condición de visitante, por una nueva jornada de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur.

El conjunto olavarriense sabía que necesitaba sumar para llegar con mayores posibilidades a la definición de la zona, pero se encontró con un Huracán que impuso condiciones durante buena parte del primer tiempo y consiguió una diferencia que terminó siendo determinante.

Desde los primeros minutos, el Globo presionó y encontró espacios ante un Ferro al que le costó hacerse dueño de la pelota y generar circuitos de juego. Scalco fue la gran figura del encuentro y abrió el marcador con un remate desde afuera del área que se metió contra el primer palo de Vedelini.

El golpe no le permitió reaccionar al Carbonero y Huracán aprovechó nuevamente las dificultades defensivas. Scalco volvió a aparecer por izquierda y asistió a Agudiak, quien de cabeza marcó el 2 a 0.

Ferro intentó salir del asedio y tuvo su oportunidad en una pelota detenida. Álvarez ejecutó un tiro de esquina y Canario, sin marca, conectó de cabeza, pero Salvarezza respondió de gran manera para mantener el arco local en cero.

Sobre el cierre de la primera etapa, el Carbonero tuvo que soportar otro momento de peligro. Scalco quedó mano a mano tras una buena habilitación de Zabala y definió por encima del arquero, pero la pelota terminó impactando en el travesaño.

En el comienzo del complemento, Ferro salió con otra actitud, aunque rápidamente recibió un nuevo golpe. Seisdedos encabezó una contra y asistió nuevamente a Scalco, quien se sacó de encima a su marcador y definió con mucha categoría para establecer el 3 a 0.

Con una diferencia amplia, Huracán manejó el desarrollo y Ferro buscó descontar para volver a meterse en partido. Álvarez tuvo una buena oportunidad con un remate de media distancia que se estrelló en el travesaño, mientras que Galotti también estuvo cerca con un cabezazo que terminó en el horizontal.

El Carbonero llegó a convertir, pero el tanto fue anulado por posición adelantada de Romero, en una acción que generó algunas dudas.

Con este resultado, Ferro deberá ahora enfocarse en la última fecha de la zona y en la posibilidad de avanzar como uno de los mejores segundos. El certamen otorgará tres lugares entre los segundos de las cinco zonas conformadas por tres equipos.

Por eso, el equipo olavarriense tendrá una verdadera final en la última jornada, cuando reciba a Sarmiento de Pigüé. Ferro estará obligado a ganar y, además, necesitará hacerlo por una diferencia importante para mejorar sus posibilidades de quedar entre los tres mejores segundos y conseguir el pasaje a los playoffs.

