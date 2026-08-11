La mínima de este martes fue inferior a 2 grados bajo cero

Olavarría registró este martes a la madrugada la temperatura más fría en lo que va de la jornada, con 2.5 grados bajo cero a las 4.40, según el reporte de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional.

En el mismo sentido, a las 9 las marcas térmicas apenas habían trepado por encima del punto de congelación (1.8 grados), con una humedad del 100%, viento calmo y una visibilidad horizontal ideal de 15 km.

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por bajas temperaturas para gran parte del sudoeste bonaerense.

La advertencia alcanza Bahía Blanca, Patagones, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra y Coronel Pringles, entre otros. También abarca el oeste de Villarino, una pequeña porción del norte de Coronel Rosales y la mitad norte de Tornquist y Coronel Dorrego.