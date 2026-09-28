Los docentes universitarios paran este miércoles por 72 horas

Los docentes de las universidades nacionales realizarán un paro de 72 horas desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario y la recomposición salarial del sector. La medida fue resuelta por Conadu Histórica y se realizará en confluencia con Conadu.

La protesta tiene como uno de sus principales reclamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y de una medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la normativa, vinculados con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y la actualización de las becas universitarias.

Desde Conadu Histórica sostienen que existe una actualización salarial pendiente del 33,4% sobre los últimos haberes, además de la recomposición correspondiente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses posteriores. Ese porcentaje forma parte del reclamo planteado por las organizaciones gremiales.

El paro forma parte del plan de lucha impulsado por las organizaciones universitarias y se desarrolla en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

La medida de fuerza alcanzará a las universidades nacionales durante las 72 horas previstas, mientras continúa el reclamo gremial por la recomposición salarial, el financiamiento universitario y la actualización de las becas estudiantiles.

