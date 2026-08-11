Gremio Nodocente anticipa que el paro “tendrá fuerte impacto” en los campus de Olavarría, Azul y Tandil



Desde la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (ATUNCPBA) anticiparon que “el paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo” anunciado para el venidero miércoles 12 de agosto “tendrá un importante impacto” en las actividades que habitualmente se desarrollan en las sedes universitarias de Olavarría, Azul y Tandil, en la región provincial centro.



Entre los principales reclamos de los trabajadores universitarios se encuentran la actualización de los salarios, el pago de la deuda salarial, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el envío de fondos para los hospitales universitarios.



La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) resolvió realizar un nuevo paro de 24 horas el miércoles 12 de agosto. La organización ratificó así la continuidad del conflicto que mantiene con el Gobierno nacional.



Según las organizaciones sindicales, la deuda salarial alcanzaba el 28,5% a junio y el Gobierno nacional lleva varios meses sin ejecutar distintos puntos de la normativa aprobada por el Congreso.



Además, los gremios cuestionan la falta de transferencia de un incremento del 20% destinado a gastos de funcionamiento de las universidades y de una partida extraordinaria de $50.000 millones para los hospitales universitarios.

