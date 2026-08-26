Adunce se suma al paro universitario de jueves y viernes

Conadu Histórica convocó a un paro nacional universitario y preuniversitario para este jueves 27 y viernes 28 de agosto en reclamo por una recomposición salarial, el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago de las deudas.

Según informó el gremio, la medida alcanza a la docencia universitaria y preuniversitaria y se enmarca en el plan de lucha que llevan adelante frente a lo que consideran un incumplimiento de la legislación vigente por parte del Gobierno nacional.

Entre los principales reclamos se encuentra una recomposición salarial y el pago de la deuda que, de acuerdo con CONADU Histórica, alcanza al 31,2% a julio, además de salarios adeudados a trabajadores de las universidades nacionales.

Ludmila Adad, principal referente de Adunce (el gremio docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) sostuvo que “la expectativa es una alta adhesión, como vienen siendo las últimas medidas de lucha de cara a la próxima reapertura de las paritarias que deberían serlo la semana que viene y ahí vamos a tener más novedades”.

“Esperemos que se cumpla con los acuerdos sostenidos en la primera paritaria, que era de reabrir la mesa de negociación y seguir luchando por la implementación total de la ley” dijo.

Para este jueves están prevista algunas manifestaciones. En lo que respecta a Olavarría podría confirmarse en las próximas horas una jornada de taller aprovechando la conmemoración de los 20 años de la ESI y una ronda reflexiva para poner en valor los aportes de la universidad, los contenidos curriculares que aporta esa ley; en Tandil se realizarán volanteadas.