Este lunes es feriado para los empleados de comercio



El Centro Empleados de Comercio de Olavarría confirmó el traslado de la jornada de descanso por el “Día del Empleado de Comercio” para el próximo lunes 28 de septiembre. La medida alcanza a los trabajadores mercantiles y se enmarca en lo establecido por la Ley 26.541.



El lunes 28 de septiembre será la jornada de descanso para los trabajadores mercantiles con motivo del “Día del Empleado de Comercio”, que se celebra oficialmente cada 26 de septiembre y, este año al coincidir la fecha con un sábado, el feriado será trasladado al lunes 28.



El acuerdo para trasladar la conmemoración del Día del Empleado de Comercio se celebró entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las Cámaras Empresarias de Comercio.



La fecha fue establecida por la Ley 26.541, sancionada en 2009, que establece el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio, en conmemoración de la sanción de la primera ley de contrato de trabajo, que significó un avance para los trabajadores del sector. La normativa dispone, además, que los empleados mercantiles no presten tareas durante esa jornada, asimilándola a los feriados nacionales a todos los efectos legales.



En Olavarría, el Centro Empleados de Comercio trabajó en los últimos días con los empresarios y comerciantes para asegurar que el lunes 28 los trabajadores y las trabajadoras de comercio tengan su derecho a no prestar tareas y a disfrutar plenamente de su día de descanso, sin que puedan ser sancionados, ni sufrir descuentos en sus haberes por no concurrir a trabajar. Desde el gremio mercantil destacaron la buena voluntad de los empresarios para garantizar que las grandes cadenas de comercio permanezcan cerradas.



Por este motivo, la entidad gremial solicita a todos los vecinos y a la comunidad en general que realicen las compras con anticipación para dar cumplimiento a lo establecido por ley.

