Agustín Vernice también sumó la medalla dorada en K2-500 mixto

Agustín Vernice y Brenda Rojas se quedaron este viernes al mediodía con la medalla dorada en la prueba del K2-500 mixto celebrada en aguas de la laguna Setúbal, en el marco de la segunda jornada del canotaje de velocidad de los Juegos Suramericanos que tienen su epicentro en la provincia de Santa Fe.

Agustín y Brenda ganaron de punta a punta, con un registro de 1m 30s 21; la medalla plateada fue para el bote uruguayo conformado por Emilia Milich y Julián Cabrera con una marca de 1m 31s 73 y la presea de bronce para los brasileños Vagner Souta y Ana Paula Vergutz, con 1m 33s 09.

Luego finalizaron los botes de Chile, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia.

Agustín Vernice venía de subirse a lo más alto del podio este jueves en el K4-500 y de escuchar las estrofas del himno nacional argentino este viernes tras imponerse en el K2-500 caballeros.