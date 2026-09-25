SALUD

Operativo de bloqueo ante un posible caso de enfermedad febril exantemática

Se desarrolla este viernes desde las 11:30 en el sector comprendido por las avenidas Ituzaingó y Colón, y las calles Ayacucho, Hipólito Yrigoyen, Álvaro Barros, Necochea y Tacuarí. Se trata de cuadros febriles que se ven acompañados por erupciones cutáneas.

Viernes, 25 de septiembre de 2026 a las 12:17

Por Redacción


Se dispuso un operativo de bloqueo en un sector de la ciudad ante un posible caso de enfermedad febril exantemática, indicaron desde el Municipio. Se desarrolla este viernes desde las 11:30.

Según se explicó, se trata de cuadros febriles que pueden verse acompañados por erupciones cutáneas, exantemas, que pueden ser ocasiones por virus tales como la rubeola, sarampión o varicela.

El dispositivo se realiza de manera conjunta desde la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, Atención Primaria de la Salud y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche.

Abarcar el sector comprendido por las avenidas Ituzaingó y Colón, y las calles Ayacucho, Hipólito Yrigoyen, Álvaro Barros, Necochea y Tacuarí.

Se trata de un dispositivo puerta a puerta para controlar síntomas de las personas y revisar su esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realiza la aplicación en ese momento.

Solicitan a la población tener libreta sanitaria a mano. 

Tags