Agustín Vernice se quejó por el deplorable estado de la pista

Al cabo de colgarle en su cuello la primera de varias medallas doradas que se esperan en estos Juegos Suramericanos, Agustín Vernice cuestionó el mal estado de la pista, con mucha corriente y donde por momentos los auxiliares debieron retirar camalotes que invadían los espacios de los distintos carriles.

“Todos los competidores estuvimos en la misma situación y ninguno la quiere atravesar. , sino en un lugar que tiene corriente. No es lo óptimo. Me gustaría, ya que tenemos unos andariveles y unos partidores de primer nivel, poder usarlos dignamente. Igualmente, formó parte del desafío", comenzó con su descargo Vernice.

“Una pista olímpica, una pista de primer nivel, donde se pueden organizar competencias internacionales, un Mundial, un Juego Olímpico, un Juego Panamericano, es una pileta gigante. En una pileta no hay corriente. Hay lagos que cumplen con esas condiciones y otros en los que directamente se hace un pozo gigante de 2.000 metros de largo para que también pueda competir el remo. Ahí se compite”, explicó el olavarriense.