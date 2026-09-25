En Olavarría, más de 40 mil hogares perderán el descuento en la factura de gas



﻿El Instituto Consenso Federal, que dirige Alejandro “Topo” Rodríguez, elaboró un informe sobre el impacto de la eliminación de descuentos en gas por zona fría, poniendo el foco en la provincia de Buenos Aires y haciendo un análisis específico sobre las consecuencias para Olavarría, a nivel de los hogares y de los pequeños comercios.



Topo Rodríguez, que fue diputado nacional por Consenso Federal, y coautor de la Ley de Extensión de Zonas Frías, proyecto en el que tuvo destacada y estratégica participación la olavarriense Liliana Schwindt, asegura que “el gobierno de Javier Milei eliminó los descuentos en gas para 1.264.164 hogares de zonas frías de la provincia de Buenos Aires y casi 3.260.000 hogares de todo el país, que a través de la Ley 27.637 venían recibiendo una rebaja de 30% o de 50% en las tarifas domiciliarias desde mediados de 2021”.



Esa quita de descuentos, continúa el Informe, “es una medida irracional e injusta, que vuelve a perjudicar principalmente a la clase media trabajadora de las zonas donde hace más frío. La decisión, hace daño en Olavarría”.



El resultado será un aumento promedio de 55% en las facturas de gas domiciliario para los próximos meses.



Además, habrá un impacto sobre el consumo en el comercio local. Los negocios de barrio de la provincia de Buenos Aires perderán compras por 182.000 millones de pesos al año, lo que equivale a perder 3.640.000 ventas de 50.000 pesos al año.



En los hogares de zonas frías se consume -en promedio- 94% más de gas que en otras regiones climáticas. Y considerando exclusivamente el uso de gas para calefacción, más allá del que se destina al uso sanitario o a la cocina, en las zonas frías los hogares requieren -en promedio- 180% más de gas que en otras zonas.



Por lo tanto, sostuvieron desde el Instituto, “el descuento es una necesidad, no un privilegio”.



La nueva ley que aprobó el Congreso no solo quita descuentos; también permite aumentar hasta 50% el cargo adicional que todos los usuarios pagan para sostener el fondo fiduciario que financia las rebajas.



Ese Fondo para Descuentos de Tarifas de Gas “comenzará a registrar enormes excedentes, que el gobierno nacional seguramente destinará a inversiones financieras, como ya lo viene haciendo con los fondos del impuesto a los combustibles que no destina al mantenimiento y la mejora de las detonadas rutas nacionales”.



Asimismo, indicaron, la eliminación de descuentos también afectará duramente a instituciones y organizaciones de la comunidad como clubes, bibliotecas populares, centros de jubilados y comedores comunitarios, ya que la nueva ley deroga las rebajas establecidas para “entidades de bien público” que rigieron desde 2021.



El impacto en Olavarría



Señala el informe que, en Olavarría, 41.727 hogares perderán el descuento en gas por zona fría que comenzó a aplicarse hace cinco años, desde la facturación correspondiente a agosto de 2021.



Además, se producirá un impacto indirecto sobre el comercio local. La quita de zona fría hará que aproximadamente 6.008 millones de pesos al año ya no se destinen al consumo en Olavarría, lo que equivale a perder 120.160 compras de 50.000 pesos cada una, al año.

