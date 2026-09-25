Segunda medalla dorada para Agustín Vernice en los Juegos Suramericanos

Agustín Vernice en pareja con Gonzalo Carrera lograron este viernes en aguas de la laguna Setúbal la medalla dorada en la competencia del K2-500 de los Juegos Panamericanos que tienen su epicentro en la provincia de Santa Fe.

El bote argentino cubrió la distancia en 1m 25s 15, escoltado por los uruguayos Matías Otero y Santiago Melo, que pararon los cronómetros en 1m 26s 61 y el tercer lugar fue para los venezolanos Cristian Canache y Ray Acuña, con 1m 27s 23.

Luego se escalonaron los botes de Brasil, Chile, Colombia, Perú y Bolivia.