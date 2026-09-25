Wesner sobre la eliminación de la zona fría: “Calefaccionarse no es un lujo”



Este jueves, el proyecto impulsado por el oficialismo para modificar y recortar el régimen de subsidios de zonas frías resultó aprobado en el Senado por 38 votos a favor y 8 en contra. Como era de esperar, la medida generó mucha repercusión y uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue el intendente municipal Maximiliano Wesner.



En sus redes sociales escribió: “La eliminación del beneficio de Zona Fría para Olavarría es una decisión que rechazamos y que nos preocupa profundamente”.



“No hablamos de un privilegio. Hablamos de miles de familias que necesitan calefaccionar sus hogares y que ahora van a tener que destinar más de sus ingresos a pagar el gas” aseguró.



“Dicen que el nuevo esquema busca cuidar a quienes más lo necesitan. Pero incluso muchas de esas familias van a pagar más, porque el subsidio se aplicará sobre una porción más limitada de la boleta” aclaró el jefe comunal.



Sobre la postura de la clase política, sostuvo que “en Olavarría sabemos lo que significa el invierno, por eso preocupa que haya representantes de nuestra ciudad que acompañen estas decisiones o elijan guardar silencio”.



“Calefaccionarse no es un lujo. Por eso, cuando una medida perjudica a nuestros vecinos, no importa el espacio político: primero tiene que estar Olavarría. Como Intendente tengo una responsabilidad: defender los intereses de los olavarrienses y lo voy a seguir haciendo” concluyó.



