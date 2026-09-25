Duros rechazos desde todos los sectores a los cambios en la Ley de Zona Fría

Olavarría, otros 93 partidos de la provincia de Buenos Aires y cientos de comunidades a lo largo y a lo ancho de la Argentina sufrieron este jueves por la tarde otro duro revés para sus economías al convertirse en ley el proyecto impulsado por el gobierno del presidente Milei, que recorta el régimen de subsidios al gas, la llamada Ley de Zona Fría, en la que tuvo destacadísima actuación la diputada olavarriense Liliana Schwindt cuando en 2021 se promulgó esta norma.

Según informó la secretaria de Energía, María Tettamanti, de los 3,4 millones de usuarios actualmente alcanzados por el régimen, 1,6 millones perderían el beneficio. Aunque desde la oposición se advirtió que en la “letra chica” podrían ser muchos más a causa del tope estimado para el consumo.

En Olavarría no se hicieron esperar las reacciones desde el mismo jueves por la noche.

El empresario Ignacio Spinella, de Asociación de Propietarios del Parque Industrial de Olavarría (PIO), se expresó con suma claridad al respecto: “Desde el Parque Industrial de Olavarría vemos con preocupación el impacto que la modificación del Régimen de Zona Fría puede generar en nuestra comunidad. Olavarría es una ciudad con condiciones climáticas que justificaron históricamente la incorporación al régimen y, a partir de esta modificación, miles de hogares dejarán de contar con el beneficio automático sobre sus facturas de gas”.

Spinella sumó que “si bien el beneficio está dirigido principalmente a usuarios residenciales, entendemos que su impacto también alcanza al sector productivo. Un incremento significativo en el costo energético de las familias repercute sobre el poder adquisitivo, el consumo local y, en consecuencia, sobre la actividad económica y comercial de nuestra ciudad”.

“Para las empresas, además, la energía constituye un componente cada vez más relevante de la estructura de costos y de la competitividad, por lo que consideramos fundamental que las políticas energéticas contemplen las particularidades climáticas y productivas de cada región” señaló Spinella.

“Desde el PIO creemos que es necesario seguir trabajando institucionalmente para que Olavarría tenga condiciones que permitan producir, invertir y generar empleo, procurando que cualquier modificación del esquema energético contemple el impacto que puede producir sobre las familias y sobre todo el entramado productivo local” remarcó.

José Maceo, presidente de Pueblo Nuevo y de la Unión de Clubes, no fue menos enfático y al ser consultado sobre el tema respondió que “calefaccionarse en Olavarría va a ser un lujo, aunque algunos festejan”.

“La eliminación de Zona Fría para Olavarría me produce una gran tristeza y preocupación, sobre todo por los que menos tienen. Todos sabemos que el invierno acá es muy bravo” exclamó.

Maceo mostró su indignación por la lectura mediática de los números en el Senado: “Después de leer en distintos medios ‘el Gobierno sumó una victoria en el Congreso con 38 votos a favor y 8 en contra’ no puedo entender que se hable de victoria cuando se perjudica a la gente y menos aun cuando aumenta la pobreza”.

“No es privilegio, es calefaccionar los hogares cuando las temperaturas son extremadamente bajas en nuestra zona, especialmente durante el invierno y gran parte del año. Hablamos de miles de familias. En Olavarría son 43.271 usuarios que pagaran 30% y 50% de más en la factura de gas y los que más lo sufren siempre son los más vulnerables”.

“Para mantener algo de subsidio hay que demostrar una vulnerabilidad que lastima la dignidad. Cuando se pide superar 3 canastas básicas, unos $4,7 millones para mantener el subsidio, tener topes de consumo base y el descuento será sólo sobre el gas en boca de pozo. Todo lo que el vecino se pase para no pasar frío, será tarifa plena” anticipó Maceo.

“Duele que, independientemente de lo político, no todos los olavarrienses defendamos a Olavarría. ¡Que haya quienes acompañen esto o elijan guardar silencio, parece increíble!” exclamó y propuso: “Defendamos nuestra hermosa y querida Olavarría, la de todos los vecinos, donde convivimos con el orgullo de ser olavarrienses”.

Francisco González, concejal radical, fue uno de los primeros en expresarse: “Realmente lamento mucho y es preocupante que haya prosperado la modificación en el régimen de zona fría, que impacta de lleno en nuestra Ciudad y que se va a sentir el año próximo, en las tarifas de invierno cuando el consumo es más alto”.

“Es una lástima que lo acordado, para que algunos senadores la acompañen, son algunos beneficios en la tarifa eléctrica para las provincias del Norte. Es como que se van tirando de un lado del otro a ver a quién le beneficia en esta oportunidad. La verdad que es triste recibir todas noticias negativas” enfatizó.

“Hace tiempo que nuestros vecinos, los trabajadores, no reciben buenas noticias y esta es una noticia negativa más que están recibiendo” planteó.

La titular del Consejo Escolar, Florencia Cervino, se refirió al modo que impactarán las modificaciones en su comunidad. “Las escuelas -dijo- son espacios donde se garantiza que los chicos y chicas puedan estar en condiciones dignas, cómo lo es la calefacción, para aprender y la quita de la zona fría afecta directamente a las familias de nuestros estudiantes, ya que el aumento en las tarifas repercute de manera negativa en la economía y las condiciones de vida”.

“Frente a la recesión económica que se vive, quitar el derecho que tiene nuestra región por sus condiciones climáticas profundiza las desigualdades” advirtió y acotó que “en la escuela se trabaja sobre todas las cosas a que tenemos derecho a la igualdad de oportunidades y esta quita deja desprotegidas a las familias que con muchísimo esfuerzo se sostienen a diario”.

También se manifestó en tal sentido el sector gremial, Gustavo Bustamante fustigó las modificaciones. “Las rechazamos enfáticamente. Calefaccionarse no es un lujo” subrayó el secretario general del Soeco.

“Otro golpe mal al bolsillo de los trabajadores, pero no nos puede sorprender nada porque vinieron a esto, a pegarle a los que menos tienen. Lo vemos con los jubilados, con los discapacitados, con los trabajadores” añadió.

“Quisiera saber la opinión de los representantes que tiene el gobierno nacional en Olavarría, como Celeste Arouxet, Guillermo Lascano o el propio Ezequiel Galli. No lo veo preocupado al ex intendente. Sí están preocupados por los Parques Eólicos, apoyando siempre a los que más tienen” manifestó.

Otro de los impulsores de la Ley de Zona Fría, el ex diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, explicó de qué modo afectarán las modificaciones en los bolsillos de los vecinos y sentenció que el resultado será un aumento promedio de 55% en las facturas de gas domiciliario para los próximos meses.

Además, sostuvo que habrá un impacto sobre el consumo en el comercio local. Los negocios de barrio de la provincia de Buenos Aires perderán compras por 182.000 millones de pesos al año, lo que equivale a perder 3.640.000 ventas de 50.000 pesos, al año.