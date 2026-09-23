Sin avances en el conflicto laboral en la cantera Galasur

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Este miércoles se concretó la audiencia virtual entre los representantes de la empresa Galasur que recientemente despidió a 19 trabajadores, el sindicato Aoma y el delegado regional del Ministerio de Trabajo Lucas Miriuka.

La cartera de Trabajo dictó el pasado 10 de septiembre la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles y ordenó retrotraer los despidos, cosa que la empresa aceptó, pero le denegó el ingreso a la planta a los trabajadores.

Según pudo reconstruir este medio, el punto de discusión actualmente gira en torno al monto y modo de pago de las indemnizaciones.

Desde Galasur alegaron que los despidos se motivaron en la falta y disminución de trabajo por cuestiones ajenas a la empresa, como es la disminución de la obra pública o las deudas del estado nacional y tomaron ese aspecto como justificación para ofrecer el 50% de la indemnización.

En la audiencia concretada este miércoles, además, la parte empresaria planteó abonar en diez cuotas el monto, cuestión que tampoco fue aceptada. Las partes volverán a reunirse en los próximos días.