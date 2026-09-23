Informacion General

Sin avances en el conflicto laboral en la cantera Galasur

Este miércoles se realizó la audiencia con la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia. La empresa ofrece la mitad de la indemnización y en diez cuotas. 
 

Miércoles, 23 de septiembre de 2026 a las 18:49

Por Redacción

(foto archivo)

Este miércoles se concretó la audiencia virtual entre los representantes de la empresa Galasur que recientemente despidió a 19 trabajadores, el sindicato Aoma y el delegado regional del Ministerio de Trabajo Lucas Miriuka. 

La cartera de Trabajo dictó el pasado 10 de septiembre la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles y ordenó retrotraer los despidos, cosa que la empresa aceptó, pero le denegó el ingreso a la planta a los trabajadores. 

Según pudo reconstruir este medio, el punto de discusión actualmente gira en torno al monto y modo de pago de las indemnizaciones. 

Desde Galasur alegaron que los despidos se motivaron en la falta y disminución de trabajo por cuestiones ajenas a la empresa, como es la disminución de la obra pública o las deudas del estado nacional y tomaron ese aspecto como justificación para ofrecer el 50% de la indemnización. 

En la audiencia concretada este miércoles, además, la parte empresaria planteó abonar en diez cuotas el monto, cuestión que tampoco fue aceptada. Las partes volverán a reunirse en los próximos días.

 

Tags