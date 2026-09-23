Dos procedimientos de la UTOI terminaron con varios detenidos

Durante la tarde del lunes 21, personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) se encontraba realizando un operativo preventivo en el marco de los festejos estudiantiles por el Día de la Primavera, cuando intervino ante una pelea.

Según se informó, los efectivos intentaron interceder para controlar la situación, pero los involucrados habrían comenzado a arrojar golpes de puño y patadas contra el personal policial.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidas cinco personas: cuatro menores de edad, entre ellos una mujer, y un mayor.

Los involucrados quedaron imputados por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad y lesiones, con intervención de la UFI N° 17, a cargo de la Dra. Viceconte.

Por otra parte, durante la tarde del martes, personal de la UTOI fue alertado por la sustracción de leña del interior de una quinta ubicada en inmediaciones de avenida Avellaneda y Aguilar.

De acuerdo con la información policial, un grupo de personas proveniente del barrio Nicolás Avellaneda habría sustraído leña del predio. Entre los involucrados se encontraban dos mujeres.

Los efectivos lograron interceptarlos a pocos metros del lugar. Previamente, según se indicó, los móviles policiales habrían recibido piedrazos. Al momento de la aprehensión, los involucrados habrían opuesto resistencia mediante forcejeos y patadas.

Por este hecho, quedaron imputados por los delitos de hurto en poblado y en banda, amenazas y atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Dra. Paula Serrano, titular de la UFI N° 4.

En la jornada de este miércoles, tres de los imputados fueron trasladados a la fiscalía interviniente para prestar declaración indagatoria, donde fueron notificados de la prisión preventiva. En tanto, la restante persona involucrada había recuperado la libertad durante la noche del martes.

Asimismo, desde la Policía señalaron que dos de los hombres involucrados contaban con antecedentes penales y habían cumplido condenas en unidades penitenciarias por distintos delitos.