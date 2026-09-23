Se presentó oficialmente la 7° edición del Tour de Olavarría

Este miércoles se llevó a cabo en el Salón Blanco del Palacio San Martín la presentación oficial de la 7° edición del Tour de Olavarría, el evento de MTB que ya se ha consolidado en el calendario deportivo de la región como uno de los más convocantes y desafiantes de la disciplina. Organizado por Planet Bike y con el acompañamiento del Municipio de Olavarría, se llevará a cabo durante el próximo fin de semana en Sierras Bayas.

La actividad se concretó minutos después de las 13 y fue encabezada por el subsecretario de Deportes Christian Castañares, quien estuvo acompañado por la coordinadora de Turismo del Municipio, Mercedes Silva Quiterio, además de Julián Echegaray y Bruno Vedellini, organizadores de la prueba.

“Nosotros desde el área de deporte estamos articulando, porque si bien es un evento privado, que favorece al MTB de Olavarría y el centro de la provincia de Buenos Aires, atrae mucha actividad, no solamente deportiva, sino también actividad económica, como la gastronomía o la hotelería”, ponderó Castañares al dar las palabras de inicio.

En esa misma sintonía, Mercedes Silva Quiterio añadió que “desde el área de Turismo nos parece sumamente importante e interesante acompañar estas iniciativas deportivas que se gestionan puntualmente en la localidad de Sierras Bayas, pero que generan un efecto multiplicador en distintos aspectos para todo el partido de Olavarría”. “Dejar abierta la invitación para los visitantes que se quieran acercar, los corredores e incluso también obviamente el público local, que puedan poder recorrer la localidad, conocer los distintos atractivos con los que cuenta Sierras Bayas y todo el Partido”, añadió.

Echegaray, por su parte, celebró que “ya contamos con una inscripción de más de 330 corredores, que es un número que realmente estamos muy muy satisfechos”. En ese sentido, detalló que arribarán competidores no sólo de Olavarría y distintos puntos de Buenos Aires, sino también de otras provincias tales como La Pampa, Córdoba y Santa Fe.

“Es una competencia de ciclismo de montaña sobre un recorrido de casi 30 km, donde se recorren senderos, canteras, pistas de motocross, caminos rurales. un recorrido muy muy desafiante”, concluyó.

Por último, Vedellini aprovechó la ocasión para agradecer a los más de 100 colaboradores que tendrá la prueba entre banderilleros y asistentes. “Gracias a ellos se puede desarrollar de la mejor manera, por eso agradecerle a toda la gente que se acerca todos los años a dar una mano. Es muy ambicioso lo que proponemos y gracias a ellos se puede realizar”.