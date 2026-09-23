Un repaso por las bibliotecas populares de Olavarría en su día

Cada 23 de septiembre se conmemora en Argentina la fundación de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el "Día de las Bibliotecas Populares".

La fecha fue establecida en 1990 en conmemoración de la promulgación de la Ley N.º 419 en 1870 que sentó las bases para el desarrollo de las bibliotecas populares. La norma fue impulsada por Domingo Faustino Sarmiento.

El partido de Olavarría cuenta con catorce instituciones de este tipo que están repartidas entre la planta urbana y las localidades.

Los edificios que las albergan tienen una historia centenaria como es el caso de la biblioteca Primero de Mayo ubicada en Dorrego al 2557, cuyo edificio data de 1912.

La biblioteca Armando Collinet fue fundada en el año 1909, está ubicada en Alsina 2659 y su edificio fue adquirido en 1923.

La biblioteca popular Mahatma Gandhi se ubica en Bolívar 3031 y fue creada en el año 1904.

La biblioteca popular Independencia está ubicada en Tacuarí 2150 y fue creada en 1998.

La Héctor Amoroso está ubicada en Dean Funes 3329 en el barrio Luján y recientemente cumplió 30 años de vida.

La biblioteca Coty Laborde, emplazada en Pueblo Nuevo, en Coronel Suárez 1795, celebró en agosto 25 años.

La biblioteca popular Helios Eseverri funciona en Balcarce 3620, Villa Floresta, desde el año 2012.

Biblioteca popular Crucero General Belgrano es el nombre de otra de estas instituciones que funciona desde el año 2010 en Avenida Pellegrini 2350.

La biblioteca popular más joven es la que se levanta en el parque Helios Eseverri. Denominada “Del otro lado del árbol”, nació en el año 2012 y desde el 2020 cuenta con el reconocimiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

Biblioteca Coty Laborde



Biblioteca Armando Collinet

Biblioteca Primero de mayo

En las localidades

Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Loma Negra, Sierra Chica e Hinojo cuentan con sus bibliotecas populares.

La más antigua es la de Hinojo, que lleva el nombre de Domingo Faustino Sarmiento y cuyo edificio es considerado patrimonio histórico cultural.

La de Sierras Bayas, emplazada en Julio Roca 2407, en un edificio moderno y renovado. Esta biblioteca fue fundada en 1948.

La de Colonia San Miguel funciona en San Martín al 2200 y aunque tuvo varios años cerrada, reabrió en el año 2024.

Sierra Chica tiene su biblioteca desde diciembre de 1999. Funciona en Avenida Los Fundadores y Vezza D'Oglio, de manera integrada con el museo de la localidad. Lleva el nombre de “Emma Occhi”.

En Loma Negra funciona desde el 2023 la biblioteca “Rincón de los sueños”, un proyecto autogestivo ubicado en Corrientes 1351.





Biblioteca Popular Domingo Sarmiento

Biblioteca popular Colonia San Miguel

Biblioteca Popular Emma Occhi (Sierra Chica)

Biblioteca popular "Rincón de los sueños" (Loma Negra)

Biblioteca popular Sierras Bayas