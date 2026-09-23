Espigas celebrará su 116° Aniversario con una gran fiesta popular

El próximo domingo 11 de octubre Espigas celebrará su 116º aniversario con un gran marco de actos protocolares, espectáculos, comida y actividades en la localidad.



El cronograma se iniciará a las 10 con una misa en la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Mientras que a las 11 horas tendrá lugar el acto protocolar en la Plaza San Martín.



Alrededor de las 13, se llevará adelante el gran almuerzo en el Club Social y Deportivo Espigas, y a su fín, en el playón del club habrá distintos espectáculos con un festival artístico con Marcos y Ciro Mansilla, Espigas Baila Folclore, Ballet Tango Nuevo y Nico Centineo.

A las 17 se llevará adelante el tradicional corte de la torta de cumpleaños.



Los festejos continuarán a las 18 con la actuación del grupo Los Kumbieros. Dentro del club, a las 20 horas será el gran baile aniversario con Daniela Show y la presentación del Gordo Luis.



Desde el Municipio y la Delegación Municipal de Espigas invitan a vecinos y vecinas de todo el Partido de Olavarría a ser parte de este festejo que celebra la historia, la identidad y el crecimiento de la localidad.

