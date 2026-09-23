Permanece estable el trabajador que cayó desde 4 metros de altura

El trabajador que cayó desde 4 metros de altura permanece estable, según indicaron fuentes oficiales. El hombre sufrió un trauma cerrado de tórax y se encuentra internado en el Hospital Municipal, donde continúa bajo atención médica.

El accidente ocurrió este miércoles alrededor de las 13 en el interior de la firma Casa de los Hierros, ubicada en avenida Del Valle 5098.

Tras el accidente, el hombre fue asistido y trasladado por una ambulancia que lo derivó de urgencia al centro de salud en el que ingresó con código rojo.

