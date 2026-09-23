Pilar García Maroa debutó en la Selección Argentina

Una semana inolvidable vive Pilar García Maroa. La joven jugadora de Estudiantes fue convocada a la Selección Argentina U15 Femenina y ya tuvo su esperado debut con la camiseta celeste y blanca, en una experiencia que además tendrá como escenario a Puerto Iguazú, Misiones.

Antes del inicio oficial de la competencia, el seleccionado argentino disputó este martes un amistoso internacional ante Brasil. En ese encuentro, Argentina se quedó con una importante victoria por 49-43, en un partido que significó el primer contacto de Pilar con el equipo nacional.

La representante albinegra tuvo una buena actuación y fue parte del plantel que consiguió imponerse ante el conjunto brasileño, dando así sus primeros pasos en una convocatoria que representa un importante reconocimiento a su trayectoria en las categorías formativas.

A partir de este miércoles comenzará oficialmente la Copa Kenia – Comercial Eldorado, competencia internacional de básquet formativo que se desarrolla en Puerto Iguazú y que tendrá a García Maroa como una de las representantes de Estudiantes dentro del seleccionado argentino.

Argentina tendrá cuatro compromisos durante la fase inicial. Este miércoles, desde las 20:15, enfrentará a Foz Basquete de Brasil. El jueves, también a las 20:15, será el turno de San José de Paraguay.

El viernes, a partir de las 18:00, el combinado nacional se medirá con Regatas Corrientes, mientras que cerrará la fase inicial el sábado a las 20:30 frente a Oberá Tenis Club. La jornada final del certamen está prevista para el domingo 27.

Los encuentros de Argentina podrán seguirse en vivo a través de YouTube, mediante la transmisión anunciada para el seleccionado por Tereré Team.



