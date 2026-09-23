Árbitros y horarios para la penúltima fecha del Regional Amateur

Se definieron las ternas arbitrales para la penúltima fecha de la primera fase del Torneo Regional Federal Amateur, que tendrá actividad este domingo y contará con cuatro partidos que involucran a representantes de Olavarría.

En el “Buglione Martinese”, desde las 15, Racing recibirá a Balonpié de Bolívar, en un encuentro que será dirigido por una terna de Tandil.

El árbitro principal será Mauro Ignacio Echarren, acompañado por Mauro Fernando Cejas y Pablo Tevez como asistentes.

A la misma hora, 15:00, en la Villa Alfredo Fortabat, se disputará el duelo entre Loma Negra y El Fortín, ambos representantes olavarrienses. La terna será local y estará encabezada por Lautaro Bessia, con Emiliano Abel Peralta y Gonzalo Moreno como asistentes.

Por su parte, Ferro Carril Sud viajará hasta Ingeniero White para visitar a Huracán, en un partido que comenzará a las 15:30. La terna será de Viedma: Agustín Linares será el árbitro principal, mientras que Fernando Calvo y Federico Alcarraz serán los asistentes.

Finalmente, a las 17:30, Argentinos de 25 de Mayo recibirá a Estudiantes de Olavarría. El encuentro tendrá una terna de Salto, encabezada por Martín Bonomi, acompañado por Alejandro Tawel Barrientos y Mauro Agustín De Stefano.

De esta manera, quedaron definidos tanto los horarios como las autoridades para una jornada que será determinante de cara a la definición de los grupos y la clasificación a la siguiente instancia del certamen.



