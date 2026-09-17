Por demora en el envío de insumos desde Nación, suspendieron la vacunación antirrábica

Este jueves, a través de sus canales oficiales, el Municipio informó que suspendió la campaña anual de vacunación antirrábica, desplegada desde la Dirección de Veterinaria.



Expresaron que “la medida responde a la falta de envío de las dosis e insumos necesarios por parte del área de Salud del Gobierno Nacional, situación que impide al Municipio dar continuidad al cronograma previsto”.



Indicaron que la campaña se retomará una vez que se regularice el envío de los insumos, y así “garantizar el acceso gratuito a la vacunación antirrábica para perros y gatos”.



Detallaron que una vez que se cuente con el equipamiento necesario, se informará oportunamente la reprogramación de las jornadas y los puntos de vacunación habilitados.

