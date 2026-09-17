Galasur no fue a la reunión con el Concejo Deliberante y atribuyó su ausencia a la crisis



La Comisión de Trabajo y Empleo del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría continúa interviniendo ante la situación laboral que atraviesa Galasur S.A., luego de los despidos de 19 trabajadores y en el marco de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.



El cuerpo recibió una nota de Galasur S.A. en respuesta a la convocatoria realizada para participar de una reunión de comisión prevista para este miércoles 16 de septiembre.



En el escrito, firmado por Gustavo Higinio Blanco en representación de la empresa, Galasur comunicó que no podía participar del encuentro debido a que sus responsables y abogados se encuentran abocados a las gestiones vinculadas con la crisis de la compañía y a la preparación de una nueva audiencia de conciliación obligatoria, fijada para el 18 de septiembre a las 13 horas.





Galasur aduce una “situación económico-financiera de extrema complejidad”



Uno de los puntos centrales de la respuesta enviada al HCD es el pronunciamiento por parte de la empresa sobre una “situación económico-financiera de extrema complejidad”.



Según Galasur, la compañía se encuentra concentrando sus recursos humanos, comerciales y administrativos en la búsqueda de alternativas para sostener su actividad y revertir el escenario existente.



La empresa también vincula explícitamente su situación con la retracción de la actividad de la construcción y la obra pública.



“La significativa retracción de dicha actividad y las políticas adoptadas a nivel nacional en materia de obra pública han repercutido de manera particularmente severa sobre el nivel de pedidos, las ventas y el flujo financiero de la compañía”, señala el documento remitido al Concejo.



En ese sentido, la empresa sostiene que la dimensión de la crisis la llevó a adoptar “decisiones extraordinariamente difíciles en materia de personal” ante la imposibilidad económica de sostener su estructura laboral.



La firma también hace referencia directa a los despidos producidos en la compañía y señala que esta situación derivó en el dictado de una conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.



Desde Galasur afirman que durante estos días sus responsables se encuentran abocados a la búsqueda y evaluación de “alternativas económicas, financieras y comerciales concretas” que puedan ser consideradas en esa instancia de conciliación.



Entre las gestiones mencionadas aparecen la búsqueda de nuevas oportunidades de venta, el recupero de créditos adeudados, la generación de recursos financieros y el análisis de alternativas para mejorar el nivel de actividad.



Según expresa la compañía, el objetivo es arribar a la audiencia con “posibilidades concretas de formular alguna propuesta o alternativa respecto de los trabajadores involucrados”.



Ante la continuidad del conflicto, la Comisión de Trabajo y Empleo del HCD resolvió avanzar con una nueva convocatoria. Para el próximo miércoles 23 de septiembre, se decidió citar al delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Lucas Miriuka.



La convocatoria permitirá que los integrantes de la Comisión puedan contar con información del organismo que interviene formalmente en el conflicto laboral y conocer los avances registrados luego de la audiencia prevista para el 18 de septiembre.

